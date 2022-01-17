日本政府17日公布，當地兩個月前的核心機械訂單，已連續第2個月成長，表示原物料價格雖大漲，但企業還是增加資本支出，勇於投資未來。

被視為未來6至9個月資本支出的指標核心機械訂單，2021年11月的年增11.6%，月增為3.4%，連續兩個月成長，優於外界預估值1.4%，10月則為3.8%。日本政府希望在企業投資之下，民間需求增溫進而推升景氣。

不過，由於原物料、燃料以及運輸成本上漲，導致躉售通膨飆升，企業利潤受到擠壓，因此，對增加支出也可能會比較謹慎一點。

農林中金總合研究所認為，隨著全球景氣復甦的不確定性增加，一些日企可能將本季的資本支出，延至4月開始的新財年以後。2021年的11月，因為疫情趨緩以及晶片短缺暫獲改善，來自製造業訂單增加，但前景還是不太明朗。

其中，製造業訂單月增12.9%，非製造業則減少0.8%。日本政府6個月以來，首次調高機械訂單的預估值，已從停滯變成有回春跡象。

日本經濟在2021年第3季衰退後，上季有機會恢復成長。在民間消費回流下，外界預估日本上季GDP的季增年率可望來到6.5%。