2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年，元宇宙從字面上來看是由Meta和Universe兩個單字所組成，大致可以解釋為超越現在這個世界，並另外一個與現實平行的世界。簡單來說元宇宙可以用4個單字代表，分別為Mobility(無界移動)、Experience(跨境體驗)、Transaction(交易流通)、Avatar(數位化身)，即有別於現在透過2D或3D的型式瀏覽網站及手機應用程式，元宇宙世界提供如同真實世界般的沉浸式體驗，在開放且去中心化的平台上將現行網路上的行為實體化，使用者以客製化虛擬分身的形式與其他虛擬分身互動、交流，並創造內容。

鎖定時下最夯元宇宙題材的「富邦元宇宙(00903) ETF」，將在1/24掛牌上市。富邦元宇宙(00903) ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」，雖然乍看前10大成分股不脫輝達、Meta(臉書)、蘋果和Google等大型科技公司，但其他成分股也同時聚焦在AR/VR、虛擬平台/內容/體驗等，舉例來說，被市場視為「元宇宙第一股」的Roblox也在前10大成分股之列，Roblox於2021年3月掛牌，從2004年Roblox就已投入元宇宙平台開發和應用，不僅打造元宇宙的虛擬空間，讓開發者開發及編寫遊戲，近年更將概念伸至教育、工作、購物甚至事業經營，提供虛擬演唱會及品牌體驗，如體育用品品牌 Nike，不久前便在Roblox設立虛擬的「Nikeland」樂園，並製作虛擬服裝紀念品。

富邦元宇宙(00903) ETF經理人王辰方指出，Roblox甚至也搭上近來備受投資者關注的NFT話題，除了藝術品，NFT也可在遊戲世界交易。《Roblox》是款熱門虛擬世界遊戲，玩家可在裡面設計自己的身分、住屋，打造屬於自己的虛擬世界(self-generated content SGC)。其中Pet Simulator X便是遊戲內售賣NFT寵物的地方，以遊戲貨幣「Robux」交易。Facebook改名Meta引起元宇宙熱門話題，並進一步使大眾注意到NFT市場。某程度上Roblox這類遊戲已具元宇宙雛型，而愈來愈多品牌也重視虛擬世界的發展潛力。

另外，虛擬實境和擴增實境的市場潛在成長性也相當可觀，除了據PwC資料顯示，預估到2030年AR/VR對全球GDP貢獻可達1.5兆美元，2021年至2030年的年複合成長率高達30%，王辰方進一步分析，隨著各式新型虛擬實境裝置產品推出，及相關平台與應用程式蓬勃發展下，HSBC預估2021年全球虛擬實境出貨量將從2020年560萬上升至1200萬，2025年和2030年，虛擬實境出貨量更可高達5000萬和1.78億，顯示虛擬實境成長性可期。且預估到2025年，虛擬實境需求當中約有30%來自社交活動，到2030年，比重將上升至70%，在可預見的未來，虛擬實境應用將以社交為主。