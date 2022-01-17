竹聯幫弘仁會涉嫌靈骨塔詐欺，被檢警查獲。（警方提供）

年前大掃黑 警政署長陳家欽點名竹聯幫弘仁、寶和會 不瓦解不鬆手

警政署長陳家欽今下午至刑事局視察農曆年前的掃黑與打詐績效，經統計今年1月起，警方查緝16個幫派組織、犯嫌185人，並查扣不法金流現金3196萬餘元，各式槍枝11枝。他也特別點名近年囂張滋事的竹聯幫弘仁會與寶和會，撂下重話。

陳家欽記者會上點名日前掃蕩的竹聯幫弘仁會長，涉嫌多起擄人勒贖和丟擲爆裂物案。另土方公會理事長「毛毛蟲」，與竹聯幫寶和會關係密切，相關幫派危害社會治安甚鉅，他強調刑事局一直針對這些好鬥好殺、犯案累累的幫派首腦專案蒐證，會運用各種策略窮追猛打，不徹底瓦解該幫派組織絕不鬆手。

這波掃蕩另發現包括天道盟、竹聯幫、四海幫、風飛砂幫、中山聯盟等都在幕後操控詐欺集團；警方指出，年關將近，警察機關強力關注幫派動態並提高查緝能量，不法分子切勿心存僥倖。

警政署指出，春節前夕很多民眾領有年終獎金，詐欺犯罪集團也會乘機要大撈一筆，是詐騙犯罪的高峰。因此，為防止民眾受害，保護民眾財產安全，警政署在這次打詐專案行動共查獲詐騙集團217件、成員931人。其中有29個集團都是黑道幫派隱身幕後操縱，包括天道盟、竹聯幫、四海幫、風飛砂幫、中山聯盟等。

陳家欽說，這也證明警政署的打擊策略「打詐就是掃黑斷金流」是正確的。同時也呼籲國人同胞不要輕信網路或簡訊中的投資、買股、虛擬貨幣交易的廣告，如有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

這波掃黑刑事局也再掃蕩竹聯幫弘仁會涉嫌靈骨塔詐欺、天道盟太陽會暴力集團以及竹聯幫仁堂另起詐欺集團。

刑事局指出，針對幫派組織犯罪，警政署要求各警察機關從人流、金流、行業及資通面向厲行系統性掃黑，絕不容許有生存空間。因此「擒賊擒王」，在警方鍥而不捨的追查下，溯源揪出組織幕後首惡，並全力清查側翼，查緝詐欺、網路博奕、毒品及濫倒土方等黑幫賴以維生的犯罪金源。去年整年共查緝395個幫派組織、犯嫌3169人，並查扣不當得利新台幣4億1700萬元。