高雄市仁武區昔日多次豪雨導致曹公新圳水位高漲，加上位在澄觀路1588巷周邊社區地勢較低，常有路面積淹水情形。高市府水利局積極向中央爭取經費增設抽水機組，工程目前已完工，2022年汛期可加入運轉行列，改善低窪地積淹水問題。

水利局表示，早期打狗地區（高雄舊稱）最著名灌溉排水當屬曹公圳，也是台灣早期最大水圳建設之一，灌溉區域分布大樹、鳥松、仁武、鳳山等區。曹公圳歷經都市發展及人口聚集，灌溉功能慢慢喪失，取而代之的是排水功能，近年來由於都市發展，導致沿岸常有淹水情形。

水利局近年來積極向中央爭取治水經費，已大幅改善淹水面積，也獲得市民的認同，此次增設抽水機，工程於2021年5月開工，並於2022年1月順利完工，已完成抽水機組試運轉，使灣內里防災多一層保障。

水利局已於2020年完成曹公新圳護岸加高工程，已解決排水溢淹問題外，也積極向中央再爭取經費約1050萬元新台幣辦理仁武區灣內里澄觀路1588巷抽水機新設工程，內容為增設抽水機組兩台及抽水井1座，主要將低窪地區側溝系統無法容納的地表逕流導入抽水井內，並利用抽水機排入曹公新圳河道，相較於既有抽水機抽水量約提升4倍，可有效改善地勢低窪積水問題。

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