新竹縣警局長吳敬田調升台南市警局主任秘書，警政署公共關係室主任楊哲昌接任新竹縣警局長，17日由縣長楊文科主持「卸、新任局長交接典禮」，在警政署督察室主任張榮興監交下，楊哲昌從吳敬田手中接下印信，宣誓就職，有趣的是，張、楊、吳3人是警官50期的同班同學。

楊哲昌曾擔任過桃園縣警察局大溪、八德及桃園分局分局長、新竹市警局督察長、宜蘭縣警局副局長、台北市文山第二分局、中正第二分局及中山分局分局長與警政署公共關係室主任等職務，內外勤經歷相當豐富，並嫻熟各項危機及輿情處理，拔擢為新竹縣警局長。

縣長楊文科歡迎楊哲昌來新竹縣，一起為治安及各項警政工作打拼，認為楊哲昌資經歷豐富，極富溝通協調及危機處理能力，相信就任後必能發揮所長，繼續領導警察局全體同仁，共同為新竹縣的治安維護工作努力，打造安全宜居的文化科技智慧城。

楊文科同時感謝吳敬田2020年9月來新竹縣後，破獲多起製毒、販毒集團、詐欺集團及跨國詐欺機房案，致力建置錄影監視系統，去年新建監錄系統主機成長3倍、攝影機成長2倍。

楊文科並感謝竹北市長何淦銘，以補助款建置「以錄影監視雲端智慧影像分析系統」，提升科技執法效能，讓警方積極輔導商家、社區監錄攝影機外拉轉向，有效延伸偵防觸角，建構更加全面的治安防護網。

另外，吳敬田推動新埔分局重建工程順利結標開工，並積極爭取補助整建老舊廳舍及汰換巡邏車，在縣府及議會支持下，編列新工派出所老舊廳舍新建工程經費，各方面的成果有目共睹。調任台南市警局主任秘書，相信必定能勝任新職。