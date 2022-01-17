達梭系統與雷諾集團宣佈正透過全新合作夥伴關係強化其長達20年的合作，其將有助於實現雷諾集團專注於價值創造的策略計畫「Renaulution」。

雷諾集團在全球範圍內採用達梭系統雲端3DEXPERIENCE平台，為新車與交通運輸服務（mobility service）制定方案，其在如此規模的工業公司中尚屬首次。該業務平台將為雷諾提供全新主幹（backbone）數位創新網路，可用於即時共用整個產品生命週期中所有與產品相關的數據和資訊，並管理其不同產品配置的虛擬雙生。

日益增加的監管限制、產品複雜性、電氣化、連接（connectivity）、永續發展以及全新的交通運輸服務已成為汽車與交通運輸產業的主要發展趨勢，其要求企業在一個敏捷、協作的生態系統中，加速實現不同職能部門和專業資源間的互連。雷諾集團將其使用的3DEXPERIENCE平台部署於雲端，為不同汽車開發職能部門，如設計、產品工程、工業流程工程、零部件與材料採購、成本計算與品質等20000多名員工提供服務。

在雲端，該平台支援雷諾集團的所有用戶存取和應用統一的系統與軟體，包括3D建模與模擬的專業解決方案，並實現平台應用在世界各地的即時同步更新。此外，以虛擬雙生為基礎的大規模協作，不僅將強化不同職能部門之間的資料共用，以及企業內部的敏捷協作能力，進而降低企業成本，並將車輛開發時間縮短大約1年，雷諾集團亦將受益於3DEXPERIENCE協同平台的雲端特性，持續獲得平台的功能新增並受益於其新技術發展。雷諾集團執行長Luca de Meo表示，我們決定部署雲端3DEXPERIENCE平台，表明我們堅信工程和數位技術在雷諾「Renaulution」計畫中的領導作用。我們朝向技術、服務與能源公司的轉型離不開協作。3DEXPERIENCE平台在一個數位化企業中將工程與所有學科緊密聯繫在一起。我們將獲得敏捷、快速以及高效的創新能力，以前所未有的速度開發全新的出行解決方案。

達梭系統董事會副會長兼執行長Bernard Charles表示，永續創新根植於兩家公司的DNA中。雷諾集團的轉型將從根本上改變汽車與交通運輸產業的未來，就像1989年首次虛擬開發商用客機為各行各業帶來的影響一樣。我們將全力參與本次合作，為雷諾集團的成功貢獻己力。如今的產業生態系統不再是線性的，而是循環的。創新需要透過支援虛擬雙生體驗的全新協作方式實現，以解決整個不斷發展價值鏈的業務複雜性。隨著雷諾集團與達梭系統的合作夥伴關係上升到企業級平台，證實3DEXPERIENCE平台將超越汽車開發與生產的範疇，亦將幫助推動產業朝著永續、全新出行體驗的方向邁進。