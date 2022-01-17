去年12月定期定額飆高至42.53億元 再創新高 15:122022/01/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，到去（2021）年12月為止，證券商承作定期定額投資金額一舉突破40億元大關，達42.53億元，較11月的39.96億元大增2.57億元。 證交所於2017年1月16日起開辦證券商承作定期定額業務，至今年1月15日止，剛好滿5年，投資金額也首度突破40億元大關。 文化部放寬文化內容投資要點 預計2年達60億 證交所召集券商 研議強化資安防護能力 #定期定額 #證券商 #承作 #投資金額 #元大關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新板有禮 合格投資人獎勵活動起跑 04:102022/01/12 證券．權證 《基金》鼓勵定期定額 基富通新開戶祭優惠 15:232022/01/13 財經 證交所邀券商 研議強化資安 04:102022/01/10 投資理財 去年12月新增房貸 估連五增 04:102022/01/16 專題周報 金融業去年前11月賺破9千億 04:102022/01/06 財經要聞 新年第二周油價也看漲 95無鉛重回30元大關 17:492022/01/06 財經 聯強12月營收再創歷史新高 單月突破500億元大關 21:452022/01/05 財經 觀念平台－證券商數位化已成趨勢，多角化經營為勝出關鍵 04:102022/01/06 專題周報 研華營收飆三高 全年首破20億美元大關 16:212022/01/10 財經 北富銀推數位兒童帳戶 「紅包三分法」培養子女高財商 14:402022/01/12 財經 《電子通路》聯強上季營收創高 Q1動能估延續 17:222022/01/11 財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 全球「斷鏈」危機無解？得看2大強國臉色 背後原因曝光 - 財經 航運塞爆恐成世紀噩夢！專家爆美國人做錯這件事 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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