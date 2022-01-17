證交所統計，到去（2021）年12月為止，證券商承作定期定額投資金額一舉突破40億元大關，達42.53億元，較11月的39.96億元大增2.57億元。

證交所於2017年1月16日起開辦證券商承作定期定額業務，至今年1月15日止，剛好滿5年，投資金額也首度突破40億元大關。