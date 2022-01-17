為台股攀高「打底」。金管會17日公布，2021年公開發行公司共有422件公開募資案，金額達1兆500.33億元，應是創歷史新高金額，若加上105件私募案，籌資總金額高達1兆1131.6億元，亦是新高，同時企業籌資用作擴充廠房設備的金額高達2938.09億元，亦是2008年金管會公布此統計以來新高金額。

金管會分析，企業籌資用作擴大廠房設備及營運資金，代表國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求；且企業擴充產能，將有助提高營收、獲利，為台股繼續上攻，增添新的動能與話題。

同時金管會亦有統計，從2020年到2021年募資金第一名的產業都是電子業，兩年共募資近7420億元，主要即是要因應訂單擴充廠房及產線，尤其是用作擴充晶圓廠，及營運資金之用。

台股在2021年上漲逾23％，創亞股最佳成績，金管會亦多次分析，主要是台股有基木面支撐，上市櫃公司營收較前年成長16％以上，且獲利表現佳，現金殖利率達2.56％、若加股票股利，則殖利率達2.66％，吸引資金投資。

新冠肺炎疫情加上塞港等，讓原本在國際間已極具競爭力的台灣電子產業，2022年更看好，金管會亦表示很多大廠接單都已到今年第二、第三季。

若從企業籌資上亦不難看出，2021年公開發行公司募資案達527件，總募資金額逾1兆1131億元，創2008年公布此統計以來新高，其中公募有422件，金額1兆500億元以上，亦是創金管會公布統計以來新高，且去年比前年增加不少小規模募資案，代表不止大型企業，連中小型亦有募資金需求。

在資金用途上，擴充廠房及設備的金額達2938億元，亦是創2008年公布此統計以來新高，占所有募資金額中的30.9％，占比則是近九年新高。