台灣業界首創！ 國泰產險推出寵物版「理賠金抵繳醫療費用服務」，該服務自1月13日下午六點已開始上線。

近年來因為少子化，「毛小孩」成為飼主的重要家人，投保寵物險的民眾也越來越多，國泰產險統計，截至2021年12月底為止，寵物險承保件數約10000件，較2020年同期件數成長55％。國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險體貼毛小孩的飼主，與台北市常源動物醫院合作推出業界首創的寵物險「理賠金抵繳醫療費用服務」，申請流程簡單快速，只需使用手機上網進行事故通知，不到一分鐘即可完成，國泰產險也是業界第一家推出此項便利服務的產險公司。

國泰產險也表示，該公司正持續洽談全台多家醫院提供飼主、保戶保險理賠服務，未來也將依不同的醫院特色推出差異化服務。

國泰產險推出寵物險「理賠金抵繳醫療費用服務」後，國泰產險說，未來保戶帶著毛小孩到常源動物醫院就診，結帳時選擇以理賠金抵繳醫療費用，事後不用再寄送診斷證明書及收據正本。國泰產險副總經理翁翠柳說，若要使用此項服務，只需在毛小孩就診前，透過國泰產險line官方帳號或官網(網址：https://www.cathay-ins.com.tw/cathayins/personal/)，登入會員填寫事故通知，即可完成申請。

飼主投保寵物險後，若毛小孩須手術或住院，可透過國泰產險line平台申請理賠，在line搜尋「國泰產險」官方帳號，登入會員後點選「我要理賠」及「寵物保險」，系統即會自動帶入保單資訊，填寫事故說明、勾選理賠原因，是否前往合作特約醫院，點選「報案確認」即可完成；或透過國泰產險官方網站，登入「會員中心」，亦可點選理賠相關服務。

國泰產險提醒，寵物險「理賠金抵繳醫療費用服務」，不論是因為疾病、癌症或是意外所導致的住院或手術均可以理賠金扣抵醫療費用，醫療費用如大於可抵繳額度時，被保險人僅需將醫療費用差額補足即可；若可用的保險金額大於醫療費用時，則可持續扣抵於14天內因同樣疾病或傷害或引此引起之併發症而再次診療時的醫療費用，直至扣完為止。如14天內同一疾病或傷害或引發的併發症實屬同一事故，於就醫時無須進行「事故通知」，反之超過上次就診日14天則須再次辦理「事故通知」。

國泰產說，若未選擇此次合作的指定醫療院所就診，可於完成「事故通知」後，寄回診斷證明書及醫療單據正本申請理賠。該公未來也將逐步擴大合作醫院與周邊異業合作廠商，結合國泰金控CaaS生態圈服務平台，打造寵物險數位理賠生態圈，推出更多服務，讓更多喜愛關心毛小孩的民眾都能體驗到更好更貼心的服務。