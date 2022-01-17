台中市長盧秀燕主持時勉勵，繼續努力、全力以赴。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警政署農曆年前發布1波高階警官職務調動，台中市警察局有12名警官職務調整，17日下午舉行台中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，台中市長盧秀燕主持時表示，直轄市分局長及大隊長是警察機關的重要職務，有相當職務歷練，6位就任新職後，必定能為全市的治安，注入一股助力。

台中市長盧秀燕指出，台中市去年不管在各項治安指標，或者是交通事故減少率，以及酒駕造成民眾死傷案件都大幅的降低，尤其全市酒駕致死率降幅6都第1名，都是警察同仁及義警努力的結果。

台中市警察局指出，這1波調動計有12名高階主管異動，副局長邱文亮榮調保安警察第四總隊長，保安警察第四總隊長魏慶賢榮調警察局副局長，警政監林宏儒榮調警察機械修理廠長，內政部警政署警監督察林漢堂榮調警察局警政監，第三分局長張則誠榮陞保安警察第四總隊主任秘書，保安警察大隊大隊長劉其賢榮調台南市警察局白河分局長，另6位新任分局長及大隊長異動。

另分局長、大隊長異動部分，原任烏日分局分局長楊川調任第三分局長，原任豐原分局長吳銘淵調任烏日分局長，原任東勢分局長劉安杰調任豐原分局長，原任交通警察大隊長陳松寅調任東勢分局長，原任後勤科長徐坤隆調任交通警察大隊長，原任督察室督察周俊銘調任保安警察大隊長。

盧秀燕說，台中市自升格直轄市以來，轉眼已過了11年，各項施政均已步上軌道，恭喜6位警察同仁接任新職務，她寄予厚望，盼繼續努力、全力以赴，無論治安、交通及為民服務等各方面均能持續精進、成長，期許大家在新的工作崗位上有更好的表現。