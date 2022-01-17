今年底即將舉行地方大選，前交通部長林佳龍是否會參選雙北或台中市長？林佳龍今天表示，民進黨有自己的機制，「我現在很自由，因為一無所有反而無所不有」。至於是否會被蔡英文總統徵召？他說，選舉必須考量為誰而戰、為何而戰，「若為了台灣而戰，即使粉身碎骨也會勇往直前」。

林佳龍今天接受《新聞不芹菜》節目專訪表示，他是學者從政，從學生時代一路參與民主運動，位子在哪裡要傾聽民意跟內心呼喚，先前到台中十年磨一劍，最後角逐連任沒有成功，後來在擔任交通部長時又發生太魯閣事件，最後也決定辭職下台。

他說，現在他不談人生下一步在哪裡，因為人生已經很豐富，一路走過來都抱持著體驗生命、服務社會的態度，現在問他下一戰、或是下一個位子在哪裡真的無法回答。

主持人黃光芹詢問，會不會投入新北市長選舉？林佳龍直言，他已經擔任過直轄市長，現在不是抱持著要去選、之後想再去當一次直轄市長的心情，可是從客觀角度來看，民主政治等同政黨政治，也是選舉政治，而民進黨也有自己的機制。

他說，他個人會思考，「人生已到這時候，決定放空自己，傾聽民意跟內心的聲音，我現在很自由，因為一無所有反而無所不有，不會為了找下個位子，讓公職去安排我的人生。」

至於是否會被蔡英文總統徵召？林佳龍認為，出來選必須要有道理存在，也要讓人民覺得出師有名，而且選舉必須考量為誰而戰、為何而戰，若為了台灣而戰，即使粉身碎骨也會勇往直前，但若只為了個人職務跟政黨的勝利，「就要去想台灣社會，會不會因此感動，會不會覺得支持你，就能讓社會更好？政治人物不要自以為好像一輩子就要有職位，就要一直去選。」

談到是否回鍋征戰台中市長？林佳龍回應，台中市的人才很多，綠營內部有許多已經具備擔任市長資格的人，包括蔡其昌、何欣純、張廖萬堅、莊競程，都有很好表現。

他向黨內喊話，民進黨要團結，出來參選的人，要能夠感動人民跟隊友，例如市長人選要去照顧選議員的人，不能心胸狹窄，要讓大家感受到團結，且不能把選舉歸因於哪一黨哪一派的輸贏。

林佳龍提到，他先前在台中挑戰過前台中市長胡志強，最後選輸了也是繼續在地經營，後來準備了快10年的時間，黨內卻出現派系之爭，後來前立法院長蘇嘉全有意願參選，最後也是決定支持蘇，並擔任總幹事進行輔選，「所以說人生不要太多政治算計，應該要順應民心跟自己的內心，現在我處於自由狀態，沒有被職務綁住，就像是風一樣。」

林佳龍形容，他在台中經歷過四種過程，先前分別是土、水、火，其中土代表腳踏實地接地氣，走在土地上跟人民在一起，總共花了10幾年的時間，證明了他曾經與民同在、同苦、同樂。水則是代表隨心所欲、隨遇而安，能與大家融為一體；再來的火代表瞬間事故，就像是台中市長連任失利、擔任交通部長遇上太魯閣事件辭職下台；最後到現在則是處在風的階段。

談到目前擔任的無任所大使職務，林佳龍表示，無任所大使是無給職，但也比較自由，可以為國家做事情，內容就是要幫助臺灣產業走向世界，因蔡總統推行新南向政策、5＋2產業創新、6大核心戰略產業，他從台中市長到交通部長都參與其中，擔任無任所大使後，就可以幫忙做為平台，鏈結在地、國際跟未來。

林佳龍提到，台中有許多創業楷模跟隱形冠軍，包括在辦花博時有許多產業創生館，後來到交通部還有組成交通科技產業會報，將傳統產業跟高科技產業結合在一起；而台灣面臨後疫情時代跟美中抗衡之下，因為有數位科技帶來資訊革命，使台灣可以跨越國界，展現參與世界的決心。