TVBS今（17）日公布最新的「全國政治人物聲望調查」，台中市長盧秀燕受四大公投藍營整體不利牽連，加上中二補選民進黨連日攻擊，導致盧的全國滿意度下滑，不過從區域分析來看，卻發現「中彰投」對盧秀燕的滿意度不減反增，從55％上升到58％。

民進黨總動員打中二選區補選，盧秀燕遭到綠營展開猛攻，讓盧秀燕在非中部地區聲望受到影響，但真正有投票權的中部人不但沒有受到綠營攻勢影響，反而更支持盧秀燕，顯見盧基本功仍紮實，受在地居民肯定。

此外，此次聲望調查，滿意度前三名為新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁滿意度46％居第四，桃園市長鄭文燦滿意度則略為下滑排名第五。

這次TVBS進行「全國政治人物聲望調查」，將主要政黨領袖、總統、副總統、行政院長、立法院長及六都市長列為調查目標，探詢全國民眾對這些政治領袖的滿意度。

民調結果顯示綠營氣勢大漲，受四大公投與中二立委補選政治動員影響，綠營政治領袖的滿意普遍是上升或持平；其二是民眾普遍對疫情防控不滿意，隨著年初桃園爆發新一波桃機Omicron群聚事件，至今仍在蔓延，導致民眾對衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦的滿意度下滑9％與4％。

此外，隨著疫情爆發，柯文哲的醫師背景再度讓他掌握大量曝光，柯的滿意度回升到48％，雖仍低於侯友宜的70％，但已經高於鄭文燦的46％與賴清德的38％。

本次民調訪問主題為「中二立委補選後，全國主要政治人物聲望調查」，訪問時間111年1月10 日至 13 日晚間18：30至22：00 ，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問 有效樣本：1000 位(市話 497、手機 503)20 歲以上台灣民眾 抽樣誤差：95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內，經費來源為TVBS。