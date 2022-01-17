國內今天新增17例本土，其中2例在新北市，為亞東醫院女護理師及一名北市聯醫仁愛院區確診女護理師男友，兩人在新北的足跡也出爐，亞東護理師案17967在1月10日去大遠百內的海底撈板橋店吃晚餐，吃完後逛板橋遠東百貨，13日早上去科教館，中午去北市兒童新樂園，下午麗寶百貨廣場，晚餐吃愛烤愛對囉板橋店、吃完逛NET板橋三店。案17968護理師男友家住土城，9日下午去過家樂福新店店。

新北市今日新增2名本土病例，其中一人為亞東醫院護理師，新北市衛生局公布該名護理師足跡，她10日下午4點48分去過板橋大遠百的海底撈板橋店吃飯，吃完約晚上7點半接著逛遠東百貨板橋中山店到晚上8點。

13日亞東醫院護理師則一共有6個足跡，先是一早9點08分去全家板橋麗寶店，接著出發到國立臺灣科學教育館，從上午10點07分玩到中午12點20分，之後馬不停蹄在中午12點30分抵達北市兒童新樂園，一直待到下午2點，下午3點到板橋麗寶百貨廣場待半小時、下午6點30分去板橋中山路一段的愛烤愛對囉板橋店吃2小時晚餐，吃飽後逛中山路一段NET板橋三店。從晚上8點半待到9點。另名本土病例則是9日去過家樂福新店店。

新北市長侯友宜17日下午舉行記者會說明，該名護理師11日打第三劑，12日採檢陰性，15日有咳嗽快篩陰性，不過身體還是不舒服再此快篩後陽性，PCR也陽性確診，Ct值21.5，擴大匡列採檢79人目前都是陰性，會持續追查感染源；另外一名本土案例是北市護理師的親友，居隔期間陰轉陽，沒有進入社區。