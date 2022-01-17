現在手機遊戲越來越多，各大遊戲廠商為了招收新玩家也是各出奇招，日前就有一名網友在知名『PTT』論壇上，討論最新款的遊戲《奇蹟MU：正宗續作》的宣傳手法，引發熱議。

該名網友表示，已經知道知名遊戲IP《奇蹟》，已經被許多遊戲代理商使用過，但留下的評價有正有負，但最近推出了全新的遊戲《奇蹟MU：正宗續作》，不僅找了動力火車製作遊戲主題曲，還推出了全新的”雙生代言人”來為遊戲作為宣傳效果，並且詢問網友們，該款《奇蹟MU：正宗續作》是不是目前以知名遊戲IP《奇蹟》來看，是最為有誠意的一次?

動力火車替《奇蹟MU：正宗續作》代言

沒想到發文一出引發網友們熱烈討論，紛紛表示「代言人固然重要，後續願不願意回饋在玩家身上才是真的」、「我覺得願意花錢在代言人身上就很有誠意了啦」、「抱歉，我也是看到代言人就玩的那種」。

也有網友們針對遊戲IP《奇蹟》來討論「沒有玩過前幾代，風評都太差，但這代玩起來自己感覺不一樣」「有啦，有以前玩奇蹟的感覺」、「整體的遊玩體驗好很多，有玩過前幾代的就知道差異」、「希望可以永續經營下去」。