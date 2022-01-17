女星曾沛慈昨（16日）閃電宣布結婚喜訊，PO出婚紗照並甜喊：「他有太太，我有先生了！祝我們幸福，耶」，同時，曾沛慈也選在同天低調舉辦婚宴，事後各方好友分享宴客照，其中，男星蘇達則發文透露，曾沛慈婚禮沒有丟捧花、抽花椰菜的橋段，新娘子曾沛慈還霸氣說：「祝福今天在場每一位都幸福」。

37歲曾沛慈在昨天宣布升格當人妻，並和從事音樂工作的老公Peter低調舉辦婚宴，曾沛慈昔日的「星光幫」戰友紛紛獻上祝福，梁文音喊話要幸福一輩子、林佩瑤則有感而發說：「我的沛慈寶寶終於出嫁了」，而同為座上賓的蘇達則感性寫下：「恭喜沛慈，激動萬分的一晚。她結婚了，真正幸福的新娘。」

在婚禮的交換誓約儀式中，曾沛慈和Peter都真情流露，哭著感謝彼此的出現，現場氣氛相當感人，同時，蘇達也透露：「沛慈說今天不丟捧花也不抽花椰菜了，我就霸氣祝福今天在場每一位都幸福」，希望大家都要幸福、相信愛情。

蘇達發文還釣出曾沛慈回應：「看到你的文案...我要珍藏～好迷人好喜歡」，字裡行間藏不住新婚的喜悅，而針對曾沛慈升格當人妻，她所屬的亞神音樂則表示，曾沛慈和Peter交往超過1年半，2人從去年春天就很確定有結婚的共識，強調不是閃婚、現在也沒有懷孕，而曾沛慈婚後也將持續拚事業。