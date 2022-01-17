烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）矢言保衛國家抵抗俄羅斯侵略，他不顧被捕風險，預定今天從歐洲返國。

波洛申科2014年至2019年擔任這個前蘇聯加盟共和國的總統，他因叛國罪遭到調查，去年12月去國。

波洛申科表示會在今天返國，並強調烏克蘭可能正面臨30年來「最嚴重的」安全危機。他說，雖然他與現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）意見分歧，仍盼協助現任政府。

烏克蘭指控俄國在邊境集結大軍準備入侵，西方世界為此正與俄羅斯處於空前的緊張關係。

華府14日指控莫斯科派遣受過爆破訓練的專家策動事件，作為入侵與西方國家交好的烏國藉口。

波洛申科在波蘭華沙告訴記者：「我返回烏克蘭是為國而戰，而非對抗澤倫斯基。」

他先前在臉書發布影片表示，希望回國協助政府保衛國家，「免遭俄羅斯侵略」。

波洛申科預定從華沙返國，他搭乘的飛機預料會在格林威治時間今天07時10分（台灣時間17日下午3時10分）降落基輔。

波洛申科在華沙告訴記者，他不認為當局會將他逮捕，「我看不出有那麼做的理由」。

基輔法院今天將決定是否逮捕波洛申科，波洛申科表示，他會出庭聆訊。

若叛國罪成立，56歲的波洛申科最高將面臨15年徒刑。