新北新增2例確診餐廳再禁內用？ 侯友宜這樣回應 15:292022/01/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於餐廳是否再禁內用？新北市長侯友宜表示，基本上都會做好滾動檢討，目前沒有這個規畫。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台今新增17例本土確診案例創新高，其中新北有2例個案，因確診者有至板橋大遠百海底撈餐廳的足跡，又今有14例與桃園西堤染疫有關，對於餐廳是否有可能禁內用？新北市長侯友宜表示，基本上都會做好滾動檢討，目前沒有這個規畫，31處社區篩檢站也都持續開設提供民眾篩檢，且疫情精準疫調擴大匡列呈現都是陰性，疫情在掌控中，希望能夠更穩定管控檢討。 有狀況？新北市府15時召開記者會 侯友宜親自出席說明 戰雙北或台中？林佳龍：若為台灣而戰 粉身碎骨也會勇往直前 #餐廳 #新北 #禁內用 #疫情 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北護理師染疫 今增2確診 侯友宜下午3時說明 13:042022/01/17 生活 新北市這兩項租金補貼 農曆年前入帳 10:082022/01/17 區域情報-新北 還有去餐廳內用嗎？ 萬名網友最新網路民調曝光 15:182022/01/17 政治 工商社論》2022年國際油價應可維持多頭格局 04:102022/01/17 財經要聞 《國際社會》抑制第5波疫情 法國國會通過疫苖護照 11:422022/01/17 財經 怕禁內用趕快吃 餐飲業績爆棚 04:102022/01/17 財經焦點 談桃園校園預防性停課僅一天 侯友宜：尊重中央跟地方的權限 11:292022/01/17 政治 防疫2年柯志恩吐深深體會 罕見照片曝光感動網友 13:012022/01/17 政治 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 15:172022/01/17 生活 東京疫情擴大 未滿10歲確診者急增 10:272022/01/17 國際 Omicorn掀學童染疫風暴 桃機群聚15人確診 羅一鈞曝幼童感染症狀 14:452022/01/17 生活 生活熱門新聞 西堤用餐這2天未看到確診者 陳時中認：社區還有未爆彈 - 生活 - 工商 北市疫苗護照擬20日上路 三種燈號辨識分類 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 全民瘋搶莫德納醫納悶 指這疫苗更讚「抗體飆升至少30倍」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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