全台今新增17例本土確診案例創新高，其中新北有2例個案，因確診者有至板橋大遠百海底撈餐廳的足跡，又今有14例與桃園西堤染疫有關，對於餐廳是否有可能禁內用？新北市長侯友宜表示，基本上都會做好滾動檢討，目前沒有這個規畫，31處社區篩檢站也都持續開設提供民眾篩檢，且疫情精準疫調擴大匡列呈現都是陰性，疫情在掌控中，希望能夠更穩定管控檢討。