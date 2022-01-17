郁方2006年嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲，婚後生下兩子一女，也曾被說是豪門媳婦，但她澄清是「好門媳婦」，對於小孩發問「富不過三代」，郁方也表示「小孩是第一代」，今17日她真的落實當了「豪門媳婦」，郁方在臉書分享喜悅，老公證券成交金額竟然有460兆，驚訝喊「我居然是世界首富的夫人」。

郁方時常透過臉書分享生活點滴，今17日便寫下「被錢打醒的早晨」，並PO出老公傳的訊息「證券公司電腦壞了，我居然成交460兆」，她看到很開心的說「我竟然是世界首富夫人」，老公也開始演很大說：「把泰國買下來給妳，不想工作了，今天要去台北車站發錢，一個流浪漢發一億」，郁方配合演出說：「代替全世界人民感謝您，家裡到處都是錢，原來這就是有錢人的煩惱。」夫妻倆一搭一唱，讓近16年的夫妻情充滿樂趣。

而網友看到郁方老公要去北車發錢也紛紛留言「北車，等妳喔」、「等很久了耶~望眼欲穿了~好想被錢砸，美女快來啊」、「這對夫妻好感人」、「真是有夢最美，這可以臭屁一輩子」、「姐～我現在抱您大腿，還來得及嗎」、「看到兩個正在做同一個夢的傻白甜」、「在台北車站已經排滿了人」、「好幸福，人美心也很美的貴婦」、「幽默風趣的賢伉儷」不少網友也跟著起哄。