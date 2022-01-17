有選擇障礙千萬別進這家店！一名男網友表示，他到便當店購買午餐，意外發現該店提供2種炸雞腿便當，2者差別在於一個是用雞的左腿，一個是用右腿，讓他難以抉擇，貼文曝光後有老饕建議選左腿最好，因為雞大部分是左撇子，吃起來比較有嚼勁。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，他到便當店購買午餐，看菜單時意外發現，該店提供2種炸雞腿便當，唯一的差別在於使用雞的右腿或左腿，讓他整個傻眼，直呼難道左腿或右腿有差嗎，「選擇性障礙不知如何選」。

貼文曝光後，短短4小時內就吸引8千多人按讚，不少網友都笑翻，紛紛留言回應，「當我出現選擇困難時我會選隔壁的玫瑰油雞」、「要不就各來一腿吧」、「男選左、女選右，選我正解」、「小孩才做選擇，我全要」、「可能老闆被刁難過喔」。

也有老饕建議選擇左腿最好，因為雞大部分是左撇子，習慣用左腿單獨站立，肌肉使用量較大，吃起來比較有嚼勁。也有網友說，可以依據慣用手做選擇「右手拿左腿，左手拿右腿，不然方向不對吃起來卡卡的」、「左腿比較不會沾到臉頰」。