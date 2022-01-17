台塑四大公司2021年大賺2400億元，員工依照公式，成功取得上限七個月年終獎金。公會代表17日與集團總裁王文淵、四大公司高層與工會面談，工會盼再爭取紅包2.2萬元未獲同意。王文淵認為，年終獎金有其公式，應該遵循既有規範。

工會轉述，王文淵決議依公式發7放個月年終獎金，主要是在碳稅、全球政經情勢、疫情變數仍多中，保守看待2022年營運獲利。

台塑四寶2021年狂賺2403億元，年增230.6％，改寫新高記錄。其 中，台塑、南亞獲利二倍躍進，齊創歷史新高，EPS各達11.21元、1 0.25元；台化、台塑化EPS6.55元、5.18元。

有鑑於四大公司去年平均每股稅前盈餘為9.25元，根據公式計算，年終獎金為7個月本薪。台塑工會代表17日上午與台塑集團總裁王文淵、四大公司高層會面，除了7個月年終外，工會希望能再爭取紅包2.2萬元。

不過，工會轉述，王文淵認為公司年終獎金有其公式，應該遵循既有規範，決定不加碼發放紅包，希望工會體諒。