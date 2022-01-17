雷虎科技（8033）與台灣希望創新公司預定元月22日，將在台南月津港燈節，共同合作進行『無人機空中群飛與水上無人船群游展演』，這是繼2021年十月國慶在故宮南院演出後，首度在台南登場，此次展演活動特別擴大規模，並展現全新展演模式。台南市副市長趙卿惠17日頒發感謝狀，感謝雷虎科技及台灣希望創新對台南市此次科技文化創意展演貢獻。

由台南市政府主辦，以藝術性享譽全台的「月津港燈節」源自2012年起由時任台南市長的副總統賴清德創辦，現任市長黃偉哲持續接手發揚光大，每年元宵節期間舉行燈會，地點位於台南市鹽水月津港水域，結合水陸空三度空間展演。這也是國內第一個以藝術策展重新定義燈節活動，讓整個鹽水蛻變為小鎮無牆美術館的燈節。

本次科技展演由台灣希望創新的200架低空飛舞無人機，並搭配24台由雷虎科技針對大型戶外水上展演打造，全新設計的展演平台用無人載具，結合AI首次在月津港公園河面上亮相。

水面無人船更以各式燈光及造型，搭配冷光煙火秀，透過多元藝術作品的精采呈現，讓遊客更能夠珍惜與光影交會的感動。

隨著AI人工智慧的發展，雷虎科技與國內頂尖群飛團隊台灣希望創新公司合作，再次整合雷虎科技無人潛艇技術、整合水下無人載具產品於水面進行展演規劃，將無人載具結合視覺、聲光、影音與GPS全球衛星定位系統等感測資料，發展空中與水上協同式定位機制，成功演繹出全球首創『空中群飛與水上群游展演系統』。

這項創新將變化出新型態表演模式，相較與美國英特爾（Intel）公司的無人機群飛外，更加上無人船及無人潛艇的群游技術，規劃未來將輸出至亞洲、全球各大城市及國外遊樂園等娛樂產業，如美國賭城Las Vegas的戶外展演及CES Show，開啟全球無人載具表演的新藍海。