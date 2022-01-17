春節9天連假即將來臨，搶攻今年最重要檔期，台北喜來登大飯店在1月31日(除夕)起至2月5日(初五)，館內７間餐廳各自推出特色圍爐饗宴，2月1日大年初一早上10點飯店大門口更安排「戰鼓喧天」與「祥獅跳樁」表演為賓客討個好彩頭，精采內容陪伴賓客歡度新年。除夕入住的旅客更可獲贈「虎年特色紅包」作為新春小禮，祝福每位賓客平安度歲、迎春納福。

搶攻闔家出遊與年節聚餐商機，台北喜來登推出各式新春應景餐飲與住宿優惠迎客，即日起至2月15日前以「虎旺豪運汽」新年住宿專案討吉利，贈復古福氣包、彈珠汽水、精選紅酒與招財虎鹽雕，另可使用三溫暖與健身房設施。

賓客亦可選擇以豐盛美食迎新，3月底前入住「喜來登精選」或「豪饗下午餐」專案，享受十二廚的雙人自助早餐或下午餐。台北喜來登恪守防疫規定，在全館客房、親子遊戲室、健身房等區域設置日本大幸藥品旗下「加護靈」全天候主動式空間抑菌劑，有效抑制空間病菌及過敏原，且按照優於政府公告標準的萬豪衛生消毒承諾進行區域定期消毒，以最高防疫規格，保障顧客入住及用餐安全。

虎禮旺新年！2月15日前入住「虎旺豪運汽」新年住宿專案的房客可獲得新春福氣包，包含台灣古早味的「阿嬤茄芷袋」、象徵好運氣的「懷舊彈珠汽水」以及造型神氣可愛的「招財虎鹽雕」與「虎年迷你春聯」，再贈送「精選紅酒乙瓶」另可累積萬豪旅享家積分點數，讓大小朋友享受有趣好玩的春節假期。

農曆年的腳步越來越靠近，小時候柑仔店賣的「懷舊彈珠汽水」透著清涼香甜的氣泡滋味，與熟悉紅綠紗網交織的「阿嬤茄芷袋」，懷舊復古的新年豪福汽禮袋，搭配由神形雕手之稱的黃銘波主廚以巧手捏製的「招財虎鹽雕」，可愛的臉蛋以及圓滾滾身體，帶來好運又療癒。