福虎生豐迎新年，永豐銀行今（2022）年精心設計虎年限量發財水、旺年糖及迎福春聯三款新春開運小物，展現花開富貴、財富無限的意涵，下周三（26日）起，民眾前往永豐銀行全台125間分行辦理業務，例如換新鈔，即可免費領取限量開運小物，為全新一年討個好采頭。

永豐銀行綜合企劃處處長張升寶表示，今年準備超過3萬瓶發財水，以故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象，象徵花開富貴，瓶身通透可見金色「財」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富；營業大廳提供印有「財」、「福」、「寶」字樣的旺年糖，分享新春喜氣；迎福春聯則以雙圓連結，橫為「∞」、豎為「8」，象徵財富無限，細節蘊含設計巧思。

農曆春節前三個營業日（1月26至28日）至永豐銀行全台分行辦理業務時免費領取，各分行每日限量88瓶發財水，送完為止；同時，永豐銀行社群吉祥物「鹿比」LINE貼圖進入倒數計時，本（1）月19日前加入永豐銀行LINE官方好友即可免費下載。

除開運小物，永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」同步推出「DA虎生風 聖杯贈美金」活動，即日起至1月28日，DAWHO數位帳戶客戶只要登入DAWHO APP活動頁，就能立即體驗趣味線上擲筊，近期也將於DAWHO APP開放「發紅包」功能，增添樂趣外也免跑銀行存、提款，為傳統文化注入科技元素。