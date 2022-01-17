因應Omicron變種病毒威脅，星展銀行（台灣）也鼓勵客戶多使用零接觸的數位金融服務管道完成交易，降低實體接觸機會，以確保安全，度過疫情挑戰。星展銀行（台灣）也將強化分行防疫，確實執行全程配戴口罩、簡訊實聯制、體溫測量、酒精消毒、維持安全社交距離等措施，並呼籲大眾儘量減少實體交易，改以零接觸的數位金融管道完成銀行交易與服務，以保護自身安全。

星展銀行（台灣）因應疫情超前部署，於2021年3月起即啟動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）計劃， 在符合主管機關法規的前提下，採取40％工時居家辦公，另外60％於辦公室工作之新型態辦公模式，以強化營運彈性與韌性。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，疫情扭轉了人類工作與生活的方式，也再次體現了銀行落實數位轉型的重要性。作為全球最佳數位銀行，我們持續提供完整的數位金融解決方案，讓客戶在疫情期間能透過安全、便捷的數位管道，無須出門即可完成需要的銀行服務。

自去（2021）年5月台灣本土疫情爆發以來，星展銀行（台灣）消金客戶使用各種數位通路比例顯著成長，目前已有逾70％的財富管理交易如基金、換匯，以及約75％的轉帳皆透過網銀或行動銀行完成；同時，亦有超過90％的企業客戶金融交易，是經由數位通路完成，足見無論是一般客戶或企業客戶，對數位金融的接受度和使用度均不斷提升。

面對疫後新常態，星展銀行（台灣）也持續推動「Future of Work」（FoW）未來辦公模式計畫，在符合法規規範之情況下，由各部門依業務屬性與人力配置狀況提交居家辦公規劃，除可強化員工數位化程度、確保公司於緊急狀態下仍可透過遠距辦公正常營運，更能打造愉悅且具彈性的工作體驗。

根據星展銀行（台灣）內部調查，防疫期間有高達94％ 的員工認同公司對疫情的應變速度，並肯定公司提供的軟硬體資源，能讓員工即時且有效率地在家執行遠距辦工作。同時，員工也反映執行「Future of Work」（FoW）未來辦公模式，可減少通勤時間、提高工作彈性與效率，同時增加與家人相處的時光。