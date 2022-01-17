「西堤牛排中壢中山店」群聚案延燒，至今累計4員工、21客人、3客人接觸者、5名工讀生與表妹接觸者染疫，其中前往用餐後染疫的客人都集中在1月7日及9日。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，以1天半到2天的潛伏期來看，這2日就應有10日、11日用餐的染疫者出現，至今未檢出新個案，是「一則喜一則憂」，坦言擔心仍有未爆彈，還需要注意、觀察。

陳時中表示，現在西堤的風險還是10至12號，大部分的顧客都回來檢驗過。對於1月8日沒有人確診，這是可以想像的，原因是風險是在7日產生，8日大家都還在潛伏期之內，沒有往外擴。至於10-12日沒有，至今大量的篩檢都未發現10-12日用餐的確診者，還需要注意、觀察。

現在看來，病毒2天內就會傳播，一天內大概還不會有，所以8日沒有傳出去。至於有沒有未爆彈，陳時中坦言，「雖然不希望有，但是相信一定有」，如果是在檢疫所，已經被匡列，就會安心很多，如果沒有被匡列，就須繼續疫調，這是非常辛苦的事，不過以這個疫情的傳播，沒有看到10-12日檢出陽性的，其實讓我有點擔心，不過希望是沒有。

陳時中擔心，以潛伏期來看，這2天就應該要有10、11日染疫的個案出來，不過現在實聯制、社區採檢站都沒有發現個案，是「一則喜一則憂」。

Omicron潛伏期短較短，指揮官陳時中表示，會與專家及國衛院等討論，研擬未來會將檢疫日期縮短。

他也指出，Omicron傳播快速，雖然要有心理準備跟有所作為，但應是有限度的，不宜把自己封閉不跟社會接觸，應是追求低風險讓社會正常運作。

此外，一名17日的確診者為因車禍就醫而被驗出，陳時中表示，因ct值高且N抗體陰性，還無法確定是否為舊案，需要複驗是否是偽陽。