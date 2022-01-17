數日前知名婦產科禾馨醫療集團傳出了醫師集體詐保事件，甚至因此從詐取保險理賠金的不法利得高達3000萬元，使保險犯罪在保險公司之間再度敲警鐘，不過有一家保險公司不但全身而退，而且還協助警方破案，這家公司就是元大金集團旗下的元大人壽。

禾馨的詐保情節，主要是醫院配合孕婦的需求提出「客製化的醫療單據」，然後把理賠的危險金額提高，進而詐取保險理賠金，而詐保之所以能成功，也與保險公司之間的激烈競爭有關。

而據了解，禾馨詐保事件能被刑事警察局破獲，元大金旗下元大人壽正是背後重要的推手。其實元大人壽原本也有接獲承保申請，但後來元大人壽警覺性高，因此免於被詐保之外，元大金集團亦並無任何禾馨的相關曝險，同時還協助警方破案。

知情人士指出，元大人壽不僅早在去年三月就發現並注意該案，同時也主動通報，希望保險犯罪防治中心能立案調查，但當時並未成案；不過儘管如此，在去年五月，元大人壽基於理賠風險與作業風險考量，已開始超前布署，採取損害防阻措施，並嚴審該診所相關理賠申請案件。

而在半年之後，到了去年十二月，刑事警察局開始請元大人壽提供相關案件的理賠資料，因此在該診所的相關詐保事件上，元大人壽可說協助破案有功，尤其是元大人壽理賠風險管理與作業風險管理發揮了專業敏感度，因此使自家公司能免於成為不肖醫療診所詐保下手的對象之外，還能進而協助警方破案。