外媒報導，特斯拉上個月與澳洲礦商Syrah Resources位於莫三比克的礦場簽定了一項石墨（graphite）供應協議，分析師認為這是該電動車大廠首次為了減少對中國石墨的依賴所採取的行動。

石墨是製造鋰離子電池的關鍵材料，而Syrah在莫三比克擁有全球最大的石墨礦場之一。這項交易的價碼尚未揭露。

外媒報導，特斯拉將向Syrah位在路易斯安那州維達利亞市（Vidalia）的加工廠採購該關鍵電池材料，而這座加工廠則是從Syrah在莫三比克的礦場取得石墨。

根據該供應協議，特斯拉自2025年起將採購該工廠八成的產出，相當於每年約8000噸石墨。而Syrah必須證明其生產的材料符合特斯拉的標準。

英國電池材料數據與情報公司Benchmark Mineral Intelligence分析師Simon Moores表示，這項交易是特斯拉提升電池生產能力之計畫的一部分，如此才能減少依賴主導全球石墨市場的中國。他表示，這都是因地緣政治而起，美國希望在國內建立足夠的石墨產能，以便能在地生產鋰離子電池。這筆交易將讓特斯拉不必只仰賴中國產出的石墨。

Moores表示，特斯拉每年生產近100萬輛電動車，能否取得足夠電池是最大的決定性因素。特斯拉雖然已經提高了自家的電池製造能力，但他們仍然無法獲得足夠的電池。僅管在德州奧斯汀工廠加入後，可能讓特斯拉更接近於自給自足，但該公司仍將向外採購電池，這個情況到2030年都不會改變。

該分析師並表示，對於這家澳洲礦商來說，這筆交易「至關重要」，因為其石墨產品終於出現了一個「非中國」買家。