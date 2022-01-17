連鎖餐飲集團乾杯(1269)持續積極拓展營運版圖，2022年兩岸規畫展店10～15家、目標年底拓增至70家。董事長平出莊司表示，除了疫情因素外，「缺人」和「缺牛肉」是目前影響營運拓展計畫中的兩大難題，將分別透過加碼及調整採購策略因應。

乾杯去年台灣展店計畫因三級警戒略有遞延、合計新展4家，中國大陸則積極新展達8家，截至去年底兩岸總店數達55家，包括台灣35家、中國大陸20家，較前年合計新增12家，使2021年自結合併營收30.78億元、年增9.87％，為僅次於2019年的歷史次高。

展望2022年，乾杯旗下品牌「乾杯」與「黑毛屋」遠百竹北店已自14日起試營運，「黑毛屋本家」台中市政店亦即將試營運，將兩岸總店數推升至58家。集團目前規畫今年在台灣新展7～9家、中國大陸新展3～6家，合計新展10～15家。

為因應今年持續積極展店的人才需求，乾杯集團開出計時社員時薪上看250元、正職社員上看4萬元的優渥條件，盼以優於業界的薪資招攬超過500名人才。同時，並成立「乾杯大學」教育課程，提供員工享有500堂餐飲領域課程的免費福利，培育餐飲管理人才。

乾杯董事長平出莊司表示，除了近期需持續關注的疫情因素外，「缺人缺牛肉」是目前影響營運拓展計畫的最大變數。他指出，集團目前對日本及澳洲和牛的使用量約各半，現在日本和牛供給反而最穩，澳洲和牛供給則出現短缺問題。

平出莊司指出，澳洲和牛產量原本就不多，此次因乾旱導致牛隻減少，加上疫情導致缺工、塞港等因素，使產量變得更少，導致去年價格平均上漲10～15％。以「老乾杯」使用的現切澳洲和牛肋眼為例，每公斤由2400元漲至2800～3200元，已比同部位的日本和牛還貴。

雖然受惠新台幣強勢，使乾杯使用的日本和牛採購成本得以控制，平衡澳洲和牛價格上漲壓力，但因乾杯集團以牛肉作為核心發展事業，面對牛肉供給短缺，除了面臨漲價問題，亦會影響展店計畫進度。

平出莊司表示，集團對此規畫調整採購策略，轉往採購美牛及日本國產牛因應，希望能在維持品質之際同步穩住價格，短期目前暫無漲價計畫。同時，徵才計畫目前持續進行中，希望能夠招募足夠人力因應。