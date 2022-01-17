雖然台北電玩展將在本周開幕，但往年遊戲橘子(6180)都自己舉辦嘉年華與玩家同樂。今年「2022橘子嘉年華春節版」將於1月20日至1月23日，連續四天晚間8點於線上展開。橘子嘉年華從2020年首屆舉辦以來，今年邁入第五屆，2021年夏季版創下超過480萬總觀看次數、超過2萬最高同時在線觀看人數的成績；這次春節版涵蓋遊戲、音樂、料理三大主題，與相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭PF、eReady台鈴智慧電車、SKODA Taiwan、曜越科技、AOC GAMING、Sony Mobile等跨領域夥伴攜手合作，並由金牌製作人B2(陳彥銘)率隊操刀策畫。

今年春節版同樣於虛擬攝影棚G Studio進行，該棚甫於上個月完成升級工程，製作團隊更全程以媲美電影規格拍攝。本次橘子嘉年華鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，從充滿想像力的宇宙汲取靈感，以「3D虛擬飛行島嶼」為視覺核心，打造出遊戲島、音樂島及料理島等三大舞台。

遊戲節目部份，橘子旗下6款旗艦遊戲同步推出大型改版活動和經典賽事，包括《天堂M》旗幟戰第五季、《新楓之谷》的新職業、《跑跑卡丁車》、《彈射世界》、《絕對武力Online》、《艾爾之光》等。

對於遊戲或動漫作品來說，音樂扮演關鍵要角，本次橘子嘉年華特別聯手相信音樂，共同製作《宇宙大歌星》音樂節目，1/23與17LIVE合作推出《橘燈初上：夢想SING樂園2 春節特別版》，將深受17LIVE用戶喜愛的歌唱節目移師至嘉年華舞台。

beanfun!是橘子集團整合旗下遊戲、支付、電商、媒體等所有服務的全方位娛樂平台，為了提升直播互動性，並加深與用戶之間的連結，橘子嘉年華首次推出「豆陣來bean果」，以多項獎品推升活動熱度。