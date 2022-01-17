法制局長李善植說，宮廟紛爭民事訴訟解決，至於組織章程調閱，需為厲害關係人的信徒代表，其他人不得任意調閱，否則即違反檔案等法。（盧金足攝）

顏清標鎮瀾宮董事長正當性遭議 中市府：組織章程未限戶籍

中二選區立委補選引發民進黨攻擊的台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供大甲鎮瀾宮的組織章程一事，市府民政局17日出面反駁，鎮瀾組織章程並未明確規定要設籍在甲安埔，尊重宗教團體自治發展，絕不包庇，且對內政部對未給組織章程批離譜，市府說，「直至今上午為止，並未收內政部公文」。

民政局長吳世瑋指出，個人、法人或團體營業上祕密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者，應限制公開或不予提供之，除對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。

吳世瑋說，依宗教團體內部組織章程涉及該團體內部行政運作、管理方法、組織成員資格、權利等重要事項，為該團體經營事業所產生之重要知識、信用等正當利益，屬政府資訊公開法第18條第1項第7款規範保護範疇，申請人申請宗教團體內部組織章程，需考量其是否具有利害關係，倘無利害關係，民政局自應受政府資訊公開法限制。

對於民意代表指出要求民政局提供大甲鎮瀾宮組織章程遭拒，吳世瑋強調，民政局絕無刻意拒絕提供，依現行民意代表個人行使之職權，一般僅有出席權、發言權、表決權、質詢權等，因此民意代表個人尚無得行使文件調閱權的法律依據。

至於，以一般人民身分請求行政機關提供行政資訊，則需依行政程序法及政府資訊公開法相關規定辦理。而內政部如有公務上需求發文民政局調閱鎮瀾宮組織章程，民政局將依《行政程序法》第19條規定行政協助。

吳世瑋說，寺廟管理或監察組織成員是否須具備信徒資格始得擔任，仍須於章程中規定，如章程中未規定，不得以不具信徒資格為由，不予備查選舉結果。

民政局表示，依中央內政部行政函釋規定，依法辦理，勿枉勿縱，鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍，基於宗教團體自治原則，有關負責人選任資格及方式，自應由宗教團體自行認定，倘有爭議，可循司法途徑解決紛爭。

依最高行政法院102年判字第376號行政判決說明，主管機管依法對於寺廟及宗教財團法人從事行政監督輔導作為，以利其健全運作，至於各宗教財團法人內部組織成員認定、推選之管理人是否合法及信徒大會決議效力等事項，仍屬私權爭執，應由民事法院確定其法律關係，主管機關之備查僅止於形式審查之監督。

法制局長李善植說，宮廟紛爭民事訴訟解決，至於組織章程調閱，需為利害關係人的信徒代表，其他人不得任意調閱，否則即違反檔案等法。