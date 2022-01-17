美國職籃NBA 2021-22球季進行中，而邁阿密熱火隊射手鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）繼續和阿舍食品的緣分，在2022年繼續擔任NBA的「阿舍哥」。

鄧肯羅賓生與阿舍食品的淵源始於2013年，當年他就讀美國密西根大學，平時喜愛吃麵食的他，在校園附近的超市購買到阿舍乾麵，品嘗後從此愛不釋口，2020年透過經紀人主動聯繫阿舍食品表達合作之意，成為阿舍食品代言人後，鄧肯羅賓生也不斷締造生涯里程碑，用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員。

2021-22賽季例行賽，鄧肯羅賓生持續維持火辣手感，三分球命中率高達35.9%，目前球隊暫居東區聯盟第三，他表示：「很榮幸能繼續成為阿舍食品的合作夥伴，阿舍乾麵一直是我在餐點上的最佳選擇，我一直希望可以找時間拜訪台灣，希望能盡快和大家見面。」

阿舍食品跨海挺鄧肯羅賓生和熱火隊，即日起到4月11日NBA例行賽期間，只要「阿舍哥」鄧肯羅賓生所屬的熱火隊於賽事中獲勝，阿舍食品即刻推出歡應優勝活動，南山門市、微風台北車站門市、官網同步享有優惠，包括視「阿舍哥」當天比賽分數，單日全館做折扣優惠，例如「阿舍哥」單場得分10分就打9折，得20分打8折，以此類推；至於牛肉麵系列商品，單品加購55元（「阿舍哥」背號，同品項即可多1盒。

邁阿密熱火隊射手鄧肯羅賓生繼續和阿舍食品合作。（阿舍食品提供）