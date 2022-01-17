壽山動物園以「行動動物園」方式進行繪本書推廣活動，受到大小朋友的歡迎。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄壽山動物園去年5月啟動休園大改造，近日與知名生物繪本插畫家「玉子」合作，推出第一本動物繪本書「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」，並以園區超人氣動物紅毛猩猩「咪咪」為主角，真實地描繪出野生紅毛猩猩和環境保育所面臨到的難處，藉此提倡野生動保、環保等議題。

壽山動物園主任莊絢智指出，休園整備期間，動物園例行工作都未暫停，內部除了扎實地進行員工、導覽志工及說故事志工的教育訓練課程外，動物園志工隊也積極參與對外各項保育推廣活動，以「行動動物園」方式進行「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」繪本推廣活動。

莊絢智提到，藉由專業說故事志工老師群，主動於各大校園及圖書館、知名書店、社福團體等單位傳遞生命教育的故事，讓愛從心出發、教育從生活開始。目前已於高雄左新圖書館、鳳山文山國小及天使心身心障礙協會、導覽解說讀書會、馬卡道導覽解說協會等地進行分享，所到之處皆受大小朋友熱列歡迎。

壽山動物園表示，因人類對林地破壞和非法捕抓，導致森林面積及紅毛猩猩大量減少，紅毛猩猩已在絕種的邊緣，全世界僅存5、6萬隻不等，而本次繪本主角紅毛猩猩及老虎、馬來熊的收容經歷都是真實發生的故事，讀起來令人十分動容。

壽山動物園也呼籲，大家擔任推廣動物保育的小尖兵，舉手之勞就能讓地球綠肺的森林長存，拯救更多野生瀕危動物。未來，壽山動物園會出版不同動物主題繪本，並持續進行教育推廣，帶領大小朋友一同「走進動物的生命故事」，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列。