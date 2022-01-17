艾怡良新歌邀9m88及BCW合作。（環球音樂提供）

艾怡良和9m88繼電影《我沒有談的那場戀愛》合作後再度攜手，這回是合唱歌曲〈偏愛〉，收錄在怡良的新專輯《偏偏我卻都記得》。這首歌的創作初期其實形狀就已經很完整，兩個女人的呢喃對話，加上BCW的霸氣饒舌後，三人行的氛圍更顯絕佳，這是專輯中花最久時間完成的共同創作，也是A-Flight崔欽翔的近期力作，極富新意。拍攝MV場景在朦朧燈光下，營造充滿情感慾望的氛圍，兩個女人像是在輕鬆對著話，並肩談著一些無傷大雅的戀愛。

由於BCW的角色類似話外音，拍攝現場主要是怡良和9m88一塊，兩位女主角忍不住嘀咕：「怎麼沒有男主角，導演給我們一些猛男啊！」MV中9m88不但被怡良壁咚還摸來蹭去，她表示不但是出道以來沒拍過的內容，更讓她從保護級變輔導級，9m88笑言，「但也不錯，年齡差不多到了，可以嘗試一些新事情。」兩個展現謎樣、風情萬種的女人，其實幾度笑場，最後靠毅力憋住，得以順利完成。

BCW回憶起自己第一次聽完demo，原本輕鬆躺在地上的他，猛然跳起來說：「這個我要！」9m88則深感怡良終於從苦情戀情歌中解放了，大讚這首歌有辣妹主動出擊追愛的感覺，才是私底下真正的艾怡良！而最後這首歌是三人分開寫完的，怡良最初聽到9m88跟BCW的demo覺得都很性感，她也回應9m88的聲音絕對不只是保護級啊。

兩個女生在錄音時，嘗試了很多不一樣的唱法與和音，玩得很盡興，相形之下，單打獨鬥的BCW一個人在錄音室情緒較難進入，只好跟製作人關起門來一直打掉重練。BCW表示以前比較沒有那麼細膩，有一種偏執，直覺對了就對了，但這次想滿多的，自己會要求一些東西，聲音上的控制與表現跟以前有滿大的差距，三人都很開心也喜歡這次的合作。