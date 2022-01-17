「印度神童」阿南德在2022年一開始就預言，2月開始台灣、英國、義大利及美國，疫情將會迅速蔓延，3至4月世界可能會發生地震、火山爆發等天災，不過近日台灣爆發Omicron疫情、大陸河南封城、日本沖繩新增病例暴增，以及東加海底火山大爆發，恐怖預言一一發生，令人心驚，除此之外，印度神童也在預言中點名台灣等各國，要持續注意4件事。

阿南德（Abhigya Anand）年初預言，2月開始台灣、英國、義大利及美國，疫情將會快速蔓延，3至4月世界可能會有嚴重的極端氣候發生，像是地震、火山爆發等，同時他也提醒大家要小心經濟問題，因為「卡拉薩帕瑜伽負能量餘波攻擊」，會持續帶來負面衝擊。

不過印度神童的最新預言已提前發生，包括台灣爆發桃機群聚、大陸河南封城、日本沖繩新增病例暴增、義大利單日境內通報感染新冠肺炎人數，高達18萬426人、英國也有8萬1713人染疫、大陸北京出現首例Omicron感染者、以色列財政部長李柏曼打4劑疫苗仍確診，以及南太平洋島國東加海底火山大噴發等。

印度神童提醒，台灣、英國、義大利及美國，接下來4個月可能會碰到4種狀況，包括疫情將持續蔓延、經濟受到衝擊、發生極端氣候災難及國際地緣政治不穩定狀況，雖然日子會相當煎熬，但到了5月新冠病毒的威脅就會減緩，世界的經濟會慢慢復甦，新冠變異株會用溫和的方式和人們共存。

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