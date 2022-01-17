新北市今日新增2名本土病例，其中1人為亞東醫院護理師，她13日曾去過北市兒童樂園，當天有很多北市學童去玩，對於當天也新北學童去北市兒童樂園校外教學嗎？新北市長侯友宜說，有通報給各學校，目前為止未接獲學校回報有個案出現。

另護理師10日也曾至板橋大遠百海底撈，侯友宜說，有請海底撈通知10日上班員工，一定要PCR採檢陰性才能回來上班。