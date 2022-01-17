確診護理師曾至兒童新樂園 侯友宜：當天無新北學童前往 16:022022/01/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市長侯友宜說，有通報給各學校，目前為止未接獲學校回報有個案出現。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增2名本土病例，其中1人為亞東醫院護理師，她13日曾去過北市兒童樂園，當天有很多北市學童去玩，對於當天也新北學童去北市兒童樂園校外教學嗎？新北市長侯友宜說，有通報給各學校，目前為止未接獲學校回報有個案出現。 另護理師10日也曾至板橋大遠百海底撈，侯友宜說，有請海底撈通知10日上班員工，一定要PCR採檢陰性才能回來上班。 科教館、兒童新樂園確診者足跡 北市衛生局：外縣市新個案 亞東護理師感染源不明 陳時中：未照顧確診者 #台灣 #護理師 #兒童新樂園 #學童 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市疫苗預約18日回歸1922 蔡炳坤：會比上周20萬劑還多 13:462022/01/17 生活 北市嬰幼兒托育地圖 民怨資訊不詳盡 04:102022/01/17 地方新聞 北市警局人事室警務正快篩陽性 經PCR確認虛驚一場 12:342022/01/17 社會 出現確診者足跡 兒童新樂園全園清消、美食街暫停開放3天 11:262022/01/17 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 15:172022/01/17 生活 創新科技助學童優視力 新北推學校社區健康聯盟 13:002022/01/17 寶島 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 15:172022/01/17 生活 中央下令加開高端門診 北市酸 莫德納打氣多20倍 04:102022/01/16 焦點要聞 亞東醫院護理師確診 仁寶平鎮廠情侶吃西堤傳給1同事 14:222022/01/17 生活 竹縣新月沙灣遊憩區設施改善 何淦銘要求6月底完工 14:592022/01/17 生活 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 12:372022/01/17 生活 生活熱門新聞 西堤用餐這2天未看到確診者 陳時中認：社區還有未爆彈 - 生活 - 工商 北市疫苗護照擬20日上路 三種燈號辨識分類 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 - 生活 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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