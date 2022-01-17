北京Omicron患者曾收帶病毒郵件，途中經美國及香港送達。（中新社）

北京市日前通報1例Omicron本土確診個案，患者居於北京市海淀區。北京市今（17日）召開疫情防控工作記者會，會上指出，患者稱近期曾收發過國際郵件，追查發現該郵件7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，部分樣本經核酸檢測，結果顯示帶有新冠病毒。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，患者於11日收到國際郵件，自稱期間只接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張，於13日出現症狀，隨後確診，發病前14天無外省市旅居史。當局已採集該郵件22件環境樣本，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張樣本8件經核酸檢測均發現病毒，並檢測出Omicron特異性突變位點。

會上指出，該郵件在運輸途中可能有8人接觸過，除上述患者外，其他接觸人員核酸檢測結果均為無感染。

此外，採集54件同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境樣本，檢出5件帶有病毒，包括1件外包裝和4件文件內紙張。另外，針對患者的冷鏈接觸史進行排查，相關冷鏈檢測結果均未發現病毒。經流行病學調查及大數據比對，透過排查患者與各類風險人群接觸史，並未發現有軌跡重合；而其密切接觸者及各類風險人員的檢測結果均為無感染。

北京市疾控中心實驗室對患者樣本進行全基因組測序，基因序列分析顯示，病毒屬於VOC／Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京之前病例以及近期大陸境內報告的Omicron個案均存在差異，不屬於同一條傳播鏈；但與去年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。綜合上述情況，不排除患者經境外物品而感染病毒的可能。