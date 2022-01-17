澳洲政府強硬逐出網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic），他不僅明年、後年的澳網可能泡湯，他剩餘的3個大滿貫賽事也都前途難測。老球王貝克（Boris Becker）告訴《Eurosport》說：「法網、溫網官方都在密切關注澳網的情況，如果他還想繼續打網球，他得做出改變。」

下一個最先輪到的是5月在巴黎開打的法網，稍令喬柯維奇放心的是法國體育部長今年初已經允許他參賽。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正努力衝高疫苗施打率，他公開宣稱要讓那些不打疫苗的人「寸步難行」，但還不至於強制施打。法國尚有500萬人未注射疫苗。同時法國體育部長表示他不會為難前來參賽的外國人，只是沒打疫苗的喬柯維奇必須遵守更嚴格的防疫規範。

溫網預定於6月底的英國倫敦開打，英媒BBC報導，目前沒有施打疫苗的外國人仍可以入境法國、西班牙、義大利、英格蘭。英國總理強生（Boris Johnson）也被問過相關話題，但他沒有明確答案：「對於喬柯維奇我只有一句話，我相信疫苗，我認為打疫苗是很棒的事。」很難判斷喬柯維奇屆時闖關溫網的結果。

8月底在紐約開打的美網是除了澳網之外最嚴格的地方，美國禁止未打疫苗的外國人搭機入境，僅有少數情況可以豁免。喬柯維奇最糟的結果是根本無法入境，不過這在3月於加州登場的印地安泉網賽就可以得知他是否會被擋在門外。