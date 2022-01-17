總統府提供

蔡英文總統今天表示，台灣半導體設備產業產值去年成長到1167億元，成長28.7％，未來，政府要把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」，如何把握台灣的半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備的國產化，是政府的政策和未來要努力的方向。

社團法人台灣電子設備協會理事長王作京及榮譽理事長葉勝發等人，今天由經濟部次長曾文生陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，半導體產業是國家產業政策非常重要的一個項目，她非常期待半導體業者的設備使用，都可以達到一定的百分比是國產化的設備，也很期待跟大家有交換意見的機會。

她說，台灣的半導體產業在世界上居領先地位，尤其疫情後全球供應鏈重組過程，包括車用晶片短缺等議題，都再次凸顯台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵的角色。所以，要如何把握台灣的半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備的國產化，是政府的政策、未來要努力的方向，也是協會重要的目標。

她要感謝電子設備協會與政府共同攜手合作，串聯整個產業，一起來推動台灣半導體設備產業的升級。尤其台灣的設備廠商很多是中小企業，在推動研發的時候，常常會面臨資源上的限制。她承諾，政府會全力透過政策資源來支持大家，鼓勵業者投入半導體設備開發，成為業者最好的靠山。

蔡英文提到，台灣半導體設備產業部分，前年產值約為新台幣907億元，去年成長到1167億元，成長了28.7％，「這是透過廠商、協會和政府共同努力達到的良好成效，希望未來可以更好」。

去年，台灣半導體晶圓廠投資約新台幣1兆元，設備投資占七成，約為新台幣7000億元，其中有6000億元是採購國外設備，她認為，這也顯示國內設備業者還有很大的成長空間。

蔡英文肯定協會對於推廣台灣設備業者進入國際市場，有很多重要進展。包括和日本大分、熊本縣的產業聚落簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，也透過每年的商談媒合會，促進國內業者例如公準精密、千附實業打入日本供應鏈。

她強調，未來，我們要把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」。其中，推動外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化就是關鍵的策略，希望透過和協會攜手合作，共同讓整個電子設備產業更具有國際競爭力。

台灣電子設備協會去年3月提出「電子設備產業白皮書」，蔡英文指出，其中包含很多重要的政策建議跟訴求。她要求今天也在現場的經濟部官員，希望能與該協會共同來商討，為台灣電子設備產業的未來發展做出更有企圖心的規劃。