新北高中透保水工程完工，新北勢長侯友宜前往視察（戴上容攝）

侯友宜17日前往新北高中視察排水工程，新北市議員李翁月娥、王威元、李倩萍等人一同關心。（戴上容攝）

新北市三重重畫區發展成熟，然而三信路、五華街周邊屬低窪地區，每逢強降雨就淹大水，市府在新北高中周邊施作「透水保水工程」解決淹水問題，新北市長侯友宜17日視察表示，新北市逐步建構「會呼吸的海綿城市」，目前有7所學校已完成滯洪池，今年7、8月將再完成2校的透水保水工程。

侯友宜17日前往新北高中視察排水工程，新北市議員李翁月娥、王威元、李倩萍等人一同關心。

侯友宜表示，新北高中所設置的2個滯洪池，能容納大約6千5百噸水量，解決三重區五華街、三信路長期積淹水問題，目前新北市有7所學校已完成滯洪池，另2個施作中，新北市正在建構「會呼吸的海綿城市」，解決極端氣候積淹水的問題，讓市民有一個防災、平安的家園。

水利局簡報指出，三重區重陽重畫區發展成熟，現代都會區建案開發使不透水面積持續增加，三信路、五華街周邊屬低窪地區，2017年、2018年發生多次大雨，該地區淹水高度超過30公分以上，行人難以通行、車輛引擎泡水等慘況。

水利局表示，為改善周邊淹水問題，市府斥資6千多萬，在新北高中設置2座總貯水量達4907噸的大型地下貯水槽，另外設置透水鋪面磚及綠地花園等透保水設施，總儲水容量達6490噸，其中，地下貯水槽量體堪稱是目前完成透保水校園中最大容量。

水利局補充，去年春夏期間多次強降雨皆明證校園已具滯洪、減洪及保水功能。新北目前以現有校地完成「透水保水工程」的校園包括中和自強國中(小)、板橋國中、五股成州國小、三重高中、新北高中及汐止金龍國小等7校，今年7、8月將再完成三重正義國小、永和福和國中等2校的透水保水工程。

此外，汐止青山國中、五股國中周圍也都有積、淹水問題，不過經費龐大，希望能在明年向中央爭取前瞻經費，以市府自籌3成方式施作。