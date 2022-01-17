J.Sheon將於3月5日在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（索尼音樂提供）

J.Sheon出道5年將於3月5日在台北流行音樂中心舉行「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」演唱會，也是他第一次舉辦個人大型演唱會，消息一出各方歌迷已開始期待。他去年加入由王嘉爾領軍的團體PANTHEPACK並推出新專輯，歷經成都、武漢、上海、杭州、北京、天津、廣州7場大型巡演，共動員近10萬人次的演出，他累積滿滿能量，如今一切蓄勢待發，要將這股能量注入他的個人演唱會。

聊起演唱會的名稱「硬要裝B」，J.Sheon解釋，會以「裝B」為主題，是因為裝B是動詞、是形容詞、是一種表現、是一種認知，「不管裝的是一種態度還是一種氛圍，不論刻意還是無意的，都希望能讓大家感受到我們正在帥。」他希望將這樣的態度，融入到演唱會中，讓一直大力支持的粉絲再次感受他的音樂和舞台魅力。

至於為何這次會使用如此直接且帶有一點戲謔的形容詞？原來這主題是J.Sheon和最了解他的好兄弟剃刀蔣、米奇等人一起構思產生，「因為音樂做久了，會開始倦怠，開始用各種客氣的詞彙來合理化裝B，所以這次不如認認真真讓它整個外露，讓大家看清楚J.Sheon會如何把B裝得兇殘，完整釋放在這場演唱會上，要讓每個人都能明白R＆B的B樣。」演唱會門票將於25日在寬宏售票系統開賣。