羅廷瑋協助於學校內成立巧妙智慧教室，提供孩子們更有趣的不插電coding學習。(市議員羅廷瑋提供)

中華民國微笑天使協會暨科丁聯盟台中分會長羅廷瑋議員，協同台中市在地知名企業家楊儒勳董事長（巧智拼球發明人)，於17日在大智國小鄭麗娟校長見證下，進行巧智拼球捐贈儀式，並於學校內成立巧妙智慧教室，提供孩子們更有趣的不插電coding學習。

羅廷瑋說，此次拋磚引玉進行巧智教室成立記者會，中華民國微笑天使協會共同邀請台灣之光，更是台中之光的巧智股份有限公司楊儒勳董事長，再度聯手捐贈巧智拼球啓發型、突破型、智慧型與啓發型巧智拼球訓練卡牌、巧智數字積木、數字積木訓練卡牌、巧智紙精靈、巧智宇宙魔方、巧智金字塔等益智教具，並成立＂巧智教室＂安排巧妙智慧課程讓全校師生納入學程課剛研習，而當天由陳佑慈老師，帶領將近600位孩子進行課程的研習。

羅廷瑋指出，目前教育現況除利用桌遊丶互動式故事繪本、動畫、遊戲、音樂和藝術，做為教學課程之外，透過「巧智拼球」訓練邏輯思考層次，將是未來人類智慧Al＋Hl的新趨勢，也是108課綱的教育主軸，如何和5G並進，但不完全依賴電腦及3C相關產品，快速建立邏輯思維模式，培養國際觀的未來下一代。

羅廷瑋強調，為推廣高階素養校園化，及符合108課綱素養導向，引導學生發現問題丶解決問題，放眼全球教育，加速台灣擁有優質的教育環境，提升國人邏輯思維能力，促進全國親子和諧關係及聯絡情誼的目的，將持續推動更多公益課程，快速連結在地企業，整合資源，大家有錢出錢丶有力出力，共同為教育深耕而努力，塑造台中市優質的教育文化。