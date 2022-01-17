24歲日本網紅雛乃波波（ぽぽちゃん）擁有清純甜美的臉蛋和火辣身材，在網路上有超高人氣，她也時常在社群平台發布跳舞賣萌的影片，不僅IG的粉絲數高達35.4萬，TikTok的追蹤人數甚至突破百萬，他還曾穿著浴衣大跳團體少女時代的經典曲《Gee》，可愛性感的模樣電翻一票網友。

雛乃波波8月在TikTok釋出這段影片，只見她將頭髮盤起，換上米色和服，對著鏡頭大跳《Gee》，隨著節奏舞動，不時扭腰擺臀，儘管全身包緊緊，仍可以看到她的身材曲線，她的甜美笑容電力十足，短短13秒畫面電暈35萬粉絲，引來不少老司機直呼，「怎麼這麼可愛」、「正啊」。

雛乃波波穿著浴衣大跳《Gee》。(圖/翻攝自TikTok)

雛乃波波近來人氣不斷攀升，還開設了youtube頻道不時分享自己的日常生活、開箱各式各樣的美食，或是教導女性粉絲如何化妝、穿搭，也會和粉絲直播互動，大方展現姣好身材，才開設短短時間就累積將近5萬訂閱者，前途一片看好。

雛乃波波時常在TikTok曬出身穿比基尼熱舞的影片，大秀波濤洶湧的長輩，吸引不少人朝聖，紛紛機動留言，「太震了」、「看了好久」、「怎麼可以這麼可愛」。