雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾，上個月20日病逝台大雲林分院，17日新局長李謀旺上任，李謀旺為中央警察大學51期消防警察學系畢業，警政研究所博士，職務歷練完整豐富，強調將延續朱故局長的治安、交通等重點工作，確保民眾生命財產安全。

雲林縣警察局卸、新任局長交接典禮，17日於縣警局禮堂舉行，在雲林縣長張麗善、警政署副署長李永癸監交下，由卸任代理局長林振華交接給新任局長李謀旺，眾人並共同緬懷朱故局長在職期間對雲林鄉親的貢獻，場面莊嚴肅穆。

張麗善表示，朱故局長在治安、交通、關懷同仁、服務鄉親做了很大努力、奠定良好基礎，期盼新科局長李謀旺能在既有堅實的基礎上，結合本身專業與警界服務的經驗，領導警察同仁全力投身雲林治安維護工作，打造「用正義書寫社會、五生共好」的幸福城鄉。

李永癸則代表警政署感謝張麗善及各界對於警察同仁的支持，並提醒各級幹部及同仁應恪遵風紀要求、維護勤務紀律，另服勤應確保執勤人員、當事人及案件安全，將民眾的小事視為警察的大事，用心服務民眾。

李謀旺強調，將努力達成縣長特別交付任務，持續推動朱故局長對雲林縣治安、交通等重點工作，確保民眾生命財產安全，建立警察優質形象。

李謀旺曾任高雄市警察局六龜、林園、左營、鳳山、苓雅分局分局長、保安警察第7總隊主任祕書、保安警察第3總隊副總隊長、警政署行政組組長等重要職務。