春節將至，往年苗栗大湖地區總是擠滿採草莓的遊客，公路總局17日宣布兩秘訣讓民眾參考，不塞車也能開心採草莓。

公路總局第二區養護工程處表示，春節連續假期適逢苗栗地區大湖草莓季，大湖地區車潮尖峰日期及時段，預估是在2月1日(初一)至2月5日(初五)，每日上午10時至下午19時。

第二區養護工程處說，根據往年經驗，有兩大方式可以不用塞車採草莓，第一個是「上午10點以前來」，第二個是「10點以後前往公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採」。

為分散車流，建議民眾前往大湖地區採草莓，有3個行車動線指標，從國道1號苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園、從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園、從中南部來的可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。

路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾也可以走124縣道或124丙縣道、130縣道、140縣道、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。

另外，也可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運(往大湖或卓蘭方向)或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運(往雪霸國家公園管理處方向)，亦可利用自行車探索浪漫台3線之旅。

此外，台3線大湖地區與台72線路口，苗栗縣警察局下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將導引由苗62線離開，請往泰安風景區車流改由苗62線進出(汶水溪右岸)。