屏東縣境內特色公園林立，已成不少親子假日出遊首選。（林和生攝）

自屏東縣民公園、和平、永大及麟洛客家花轎遊戲場陸續完工啟用後，獲得民眾廣大迴響，屏東縣政府持續規畫一鄉鎮一特色遊戲場，17日分別在林邊及佳冬鄉場域舉辦動土，未來盼提供兒童及高齡者共用的共融公園，達到親子共享全方位遊憩新據點。

早期遊戲場常以制式化模組設計，雖易達安全標準，但低齡、低功能、低挑戰的遊戲內容，往往讓幼兒園以上孩童失去興趣，最終淪為令人遺憾的「罐頭遊具」。

屏東縣長潘孟安表示，縣府團隊落實孩童表意權，讓使用者創造、設計出符合心中渴望的公園樣貌，近月來，繼恆春、東港及潮州等共融公園動土施工後，又陸續在林邊車站前廣場、佳冬國小舉辦動土。

潘孟安說，林邊車站前公園，孩子們的創意讓遊具擺脫過去固定形象，將具代表性的火車，結合溜滑梯、攀爬架及平衡遊戲，在車站前方廣場變身為特色遊具，農特產品蓮霧則搖身一變成為家長、年長者的座位區。

另考量佳冬鄉為屏東客家六堆中的左堆，鄉內古厝林立，遊戲場所在的佳冬國小內樹木蓊鬱，因此特色遊具融入在地特色紋理，採用樹屋為主題，結合客家住宅元素「八卦門」造型，現場還設置擺盪遊戲區、體能訓練區、體健設施區、無障礙沙坑區等，打造獨一無二的特色遊戲場域。

潘孟安強調，2處工程預計將在4月及6月底完工，希望工程順利趕在暑假前啟用，讓孩子們在暑假、於自己家附近，就有一個開心、好玩又安心，且具有地方特色的共融式遊戲場域。