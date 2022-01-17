漢來新客房採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木家具，營造典雅知性的輕奢風格。（漢來提供／柯宗緯高雄傳真）

漢來座落在港景第一排，日前聖誕節燈會可從客房直接遠眺，擁有絕佳的view。（漢來提供／柯宗緯高雄傳真）

漢來座落在港景第一排，日前聖誕節燈會可從客房直接遠眺，擁有絕佳的view。（漢來提供／柯宗緯高雄傳真）

國際飯店品牌萬豪、洲際相繼插旗港都後，本土飯店展開反擊迎戰。漢來飯店狠砸逾3億啟動26年來大改裝，主打輕奢華風，軟硬體皆升級，而南港漢來飯店預訂今年底開幕，同樣引發旅宿市場關注。

漢來飯店是高雄老字號飯店，近年面對疫情衝擊及國際飯店大舉進軍，展開絕地反擊，近日大規模變身，435房跳脫原先的古典風，新客房採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木家具，營造典雅知性的輕奢風格，令人耳目一新。

漢來大飯店副總經理陳素娟表示，此次大型改裝著重空間舒適感與服務提升，並融入智能科技設備，添加小美犀語音互動角色，一聲令下可以播放音樂、設定鬧鐘、講笑話、詢問旅館周邊景點等。

除此之外，過往視為古董珍藏版的電視大櫃，全面更換為長達280公分合併電視與書桌的多功能櫃，讓房間視野更為寬闊，同時也搭配全新50吋液晶智能電視與膠囊咖啡供應，延續典雅知性新客房明亮煥然一新。

漢來指出，45樓層高的漢來大飯店將高樓層好視野的空間都留給飯店客人，坐擁港景第一排是最大優勢，接下來將迎來台灣燈會，房客只要在房間就可以直擊燈會聲光幻影特效演出，加上步行至會場僅10分鐘，有信心能再提升住房率，而目前初一至初三已9成滿。

漢來官網也推出台灣燈會專案，加購 2022／2／8~2022／2／24 高鐵車票享7折優惠，市景精緻雙人房／逸居市景雙人房NT$ 4188 起，港景亞灣四人房／逸居港景四人房NT$ 6588 起。