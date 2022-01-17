台灣家族企業多為傳統產業，近年來由於社經變化迅及新冠病毒重創全球經濟，傳統產業需要轉型升級或者跨足其他轉投資事業以分散風險；家族企業世代交替，也出現家族成員自行創業之需求。

安永聯合會計師事務所於17日舉辦第四屆「沙龍雅聚」活動，提供家族企業接班人、家族外部創業家與投資成員了解SPAC（特殊目的收購公司）資本市場募資方式、特性趨勢，以及如何扮演天使投資人及如何判斷新創事業投資標的等議題進行分享與交流。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳提供家族企業在募資市場的新思維，企業運用SPAC上市具有低成本、高效益之優勢，並分析SPAC上市對於家族企業進入國外資本市場的規劃方向與策略優勢，以及透過SPAC上市與傳統IPO最大的差異及特點。

針對家族企業尋求外部創投所需的新動能，安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師陳智忠、家族企業傳承規劃及稅務諮詢服務執業會計師林志翔及AVA天使投資平台創辦人暨CEO方俊傑，深入對談探討國內家族企業轉型升級需求，及整體新創環境發展的現況。

若家族企業目前想要轉型升級，拓展經營版圖、開創家族企業的新動能，可以朝哪些方向努力。此外，家族企業擔任天使投資人的角度，若想要轉投資新創事業，在挑選投資標時可評估哪些面向，如何判斷新創事業未來在市場的發展性等？反之，若家族企業站在被投資人的角度，可進一步思考如何吸引潛在投資人及募資管道，都是台灣家族企業值得多元探討的議題。