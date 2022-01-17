為鼓勵民間企業及社區共同參與認養空氣品質淨化區，環保署特舉辦認養優良競賽，統計至110年底止，全國計有549處空氣品質淨化區，由19個縣市環保局推薦計68個認養企業及社區參與，經現地評比及決選出61個認養績優單位，17日在臺北市花園大酒店舉行110年度「空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，由環保署沈副署長志修頒發獎牌，勉勵默默付出的環保伙伴們，讓臺灣擁有美好的生活環境。

環保署感謝110年度各獲獎的認養單位，本次頒發共計61個獎項，包括特殊貢獻獎35個、特優獎8個、優勝獎6個、佳作8個及永續關懷獎4個；另對於表現績優之地方環保局，分別頒發桃園市、臺南市推動績優獎，彰化縣及嘉義市生態領航獎，感謝縣市環保局持續推動空品淨化區認養及綠美化工作，讓綠化環境保護概念更加普及（獲獎名單如附件）。

特殊貢獻獎為目前最高榮譽獎項，除歷經數年努力深獲肯定外，認養單位無私的付出心力，積極守護環境綠化，才能獲得的績優殊榮，110年度特殊貢獻獎企業或社區獲獎名單，不乏有連續數年獲獎之企業，獲獎有台灣電力股份有限公司（尖山、通霄發電廠）、仁寶電腦工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司、財團法人台灣省日月潭文武廟、台灣中油股份有限公司煉製事業部-大林煉油廠、屏東縣里港鄉朧偉祥慈善會、中華紙漿股份有限公司花蓮廠、華新麗華股份有限公司台中分公司、永進機械工業股份有限公司、宏全國際股份有限公司及永豐餘工業用紙股份有限公司桃園廠等企業。

另獲特殊貢獻獎的社區，其中宜蘭縣宜蘭市民權社區發展協會，將道路兩旁綠化為宜蘭特有的風景路線，彰化縣永靖鄉四芳社區發展協會，將認養空品淨化區打造為天然生態教室，成功復育螢火蟲並吸引獨角仙棲息，除可淨化空氣品質外，更發展出具在地特色的自然觀光產業。