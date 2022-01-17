總統蔡英文總統今日接見「社團法人台灣電子設備協會理事長等幹部」時表示，台灣的半導體產業在世界居有領先地位，要如何把握台灣的半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備的國產化，是政府的政策、未來要努力的方向，也是協會重要的目標，希望透過與協會攜手合作，共同讓整個電子設備產業更具有國際競爭力。

蔡英文指出，台灣半導體設備產業部分，前年產值約為新台幣907億元，去年成長到1167億元，成長了28.7％，這是透過廠商、協會和政府共同努力達到的良好成效，希望未來可以更好。

而半導體產業是國家產業政策非常重要的一個項目，她非常期待半導體業者的設備使用，都可以達到一定的百分比是國產化的設備，期待能與業者交換機會。

她強調，台灣的半導體產業在世界上居領先地位，尤其疫情後全球供應鏈重組過程，包括車用晶片短缺等議題，都再次凸顯台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵的角色。所以，要如何把握台灣的半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備的國產化，是政府的政策、未來要努力的方向，也是協會重要的目標。

蔡英文感謝「社團法人台灣電子設備協會」與政府共同攜手合作，串聯整個產業，一起來推動台灣半導體設備產業的升級。尤其台灣的設備廠商很多是中小企業，在推動研發的時候，常常會面臨資源上的限制。政府會全力透過政策資源來支持大家，鼓勵業者投入半導體設備開發，成為業者最好的靠山。

另外，從台灣半導體產業整體投資來看，去年，台灣半導體晶圓廠投資約新台幣1兆元，設備投資占七成，約為新台幣7000億元，其中有6000億元是採購國外設備，這也顯示國內設備業者還有很大的成長空間。

台灣電子設備協會對於推廣台灣設備業者進入國際市場，也有很多重要進展。包括和日本大分、熊本縣的產業聚落簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，也透過每年的商談媒合會，促進國內業者例如公準精密、千附實業打入日本供應鏈。

蔡英文重申，未來要把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」。其中，推動外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化就是關鍵的策略，希望透過和協會攜手合作，共同讓整個電子設備產業更具有國際競爭力。