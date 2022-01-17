台北國際自行車展預計2022年3月9日至12日於南港展覽館一館舉行，線上展亦同步開展為期一個月；外貿協會邀請美國高階自行車品牌Specialized及義大利百年品牌Bianchi，從產業觀點分享企業經驗及自行車產業最新趨勢。

貿協表示，隨展覽進入倒數階段，台北國際自行車展推出「Market Day US」及「Market Day Europe」系列影片；其中，Specialized與台灣關係深厚，在台設立研發中心被視為該品牌成長火車頭，Specialized執行副總裁Bob Margevicius指出，Ebike除既有的動力輔助功能外，亦藉由更高張力的馬達輸出，訓練專業車手騎乘表現；因此，Ebike在全球熱潮依舊強勁。

Bob Margevicius強調，自行車對人類所欲解決的氣候變遷、減碳、交通壅塞、健身等各方面議題，可提供最佳解方，應該被賦予全新的價值定位，產業前景依然看好，Ebike的設計也將朝向輕量化、高品質、更具設計感等方向發展。

Bianchi行銷暨公關經理Claudio Masnata則認為，疫情改變世界、改變人們的生活型態與想法，進而追求更加健康且永續的生活，其中，傳統自行車及電動輔助自行車能協助達到目的。疫情期間將持續保持正面積極態度，加強投資力道，並宣布對環義自由車賽(Giro Ditalia)重要贊助計畫，推出網路限定且象徵「重生」的新款自行車。

台北國際自行車展(Taipei Cycle)為全球前兩大指標性自行車展覽，貿協表示，實體展週邊活動規劃多元，包括展場直播間、行動Podcast車及試騎活動等，是國內業者及自行車愛好者看新品、談趨勢及人際交流年度盛會;線上展將推出「AI媒合推薦」、「廠商雲端導覽」、「虛擬洽談室」等新功能，藉以協助參展業者達到更精準的商機媒合及行銷宣傳效益。